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GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI İZLE | Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Lille karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertliler, İzmir'den 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Mert Hakan ve İrfan Can'ın kart cezaları sebebiyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Fred ve Ferdi ise sakatlıklarının ardından kadroya alındı. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 16:45
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GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI İZLE | Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, İzmir takımı Göztepe'nin konuğu olacak. Şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Lille' elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yaptı. Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun öğrencileri,Göztepe deplasmanında 3 puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Kadir Sağlam'ın yöteceği maçın detayları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma Silva, Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Kubilay, Cardoso

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, S. Maximin, En Nesyri

FRED VE FERDİ KADRODA

Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred ile Ferdi Kadıoğlu takım kadrosunda yer aldı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi halinde her iki futbolcu da forma giyebilir. Geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

6'DA 1 GALİBİYET

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı.

STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin Bulgar hocası Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-2993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol attı.

GÖZ GÖZ'DE TANIDIK İSİMLER

Göztepe'de formasını terleten oyunculardan İsmail Köybaşı, Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe forması giydi. 3 oyuncu

bugün sarı-kırmızılı takımda görev almaları halinde eski takımları Fenerbahçe'ye karşı görev yapacak.

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