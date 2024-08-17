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FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton ile el sıkıştığı ve transferi için kulüplerin anlaşmaya varmasını beklediği iddia edilmişti. Milli futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:27
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FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve özellikle Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri takviyeleriyle büyük ses getiren sarı-lacivertlilerde sıra orta saha transferine geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşan Kanarya, Brezilyalı yıldızın yerini dolduracak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Orta saha takviyesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de Ferdi Kadıoğlu...

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Milli yıldız, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılı ve istikrarlı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Adı birçok dev kulüple anılan 24 yaşındaki sol bekin Brighton ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu transferi için sarı-lacivertlilere bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Transferi merakla beklenen ve Lille maçında sakatlığı sebebiyle olmayan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Bu durum, transferle ilgili soru işaretlerine yol açsa da görüşmeleri sürdüğü bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

Brighton'un bonuslarla 35 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devrede.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Sarı-lacivertliler, iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Brighton'un teklifi şu anda kulüp için daha cazip durumda.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Ferdi de kulübün menfaatlerine göre hareket edeceğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Bu transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.

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