FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sürpriz gelişme! Brighton'a gidecek derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton ile el sıkıştığı ve transferi için kulüplerin anlaşmaya varmasını beklediği iddia edilmişti. Milli futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Orta saha takviyesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de Ferdi Kadıoğlu...
Milli yıldız, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılı ve istikrarlı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Adı birçok dev kulüple anılan 24 yaşındaki sol bekin Brighton ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu transferi için sarı-lacivertlilere bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Transferi merakla beklenen ve Lille maçında sakatlığı sebebiyle olmayan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunda yer aldı.
Bu durum, transferle ilgili soru işaretlerine yol açsa da görüşmeleri sürdüğü bildirildi.
MANCHESTER UNITED DA DEVREDE
Brighton'un bonuslarla 35 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devrede.
Sarı-lacivertliler, iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor.
Brighton'un teklifi şu anda kulüp için daha cazip durumda.
Ferdi de kulübün menfaatlerine göre hareket edeceğini belirtti.
Bu transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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