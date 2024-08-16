FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak transferde gündemine flaş bir isim geldi. Jose Mourinho, bir zamanlar beraber çalıştığı o öğrencisi ile yeniden Kadıköy'de buluşabilir. İşte detaylar...
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MOURİNHO TRANSFER ETTİ
Tottenham'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız, ayrılmak istiyor.
Çünkü geçen sezon Premier Lig'de sadece 494 dakika süre aldı ve düzenli oynayamıyor.
Mourinho döneminde Tottenham'a transfer edilen tangocu, yeniden Portekizli çalıştırıcıyla çalışmaya sıcak bakıyor.
Jose'yle 52 maçta, 3 bin 110 dakika süre alan Lo Celso, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.
KARİYERLİ BİR İSİM!
Profesyonel futbol hayatına ülkesinin Rosario Central takımında başlayan Lo Celso, Avrupa'ya PSG'ye transfer olarak adım attı.
Fransız ekibinden 2018 yazında İspanyol ekibi Real Betis'e kiralandı. Betis serüveninin ardından İngiliz ekibi Tottenham'ın yolunu tuttu.
Tottenham'dan ise İspanyol ekibi Villarreal'e kiralanan oyuncu son olarak İngiltere'ye geri döndü.
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