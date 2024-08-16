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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak transferde gündemine flaş bir isim geldi. Jose Mourinho, bir zamanlar beraber çalıştığı o öğrencisi ile yeniden Kadıköy'de buluşabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Crespo, Krunic ve Zajc'la yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe, orta sahaya yapacağı transfer için hummalı bir çalışma içinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Birbirinden önemli isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin listesine yeni bir yıldız daha eklendi:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Giovani Lo Celso... Tottenham'ın Arjantinli yıldızının menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ve Jose Mourinho'nun da eski öğrencisine onay verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

MOURİNHO TRANSFER ETTİ

Tottenham'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız, ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Çünkü geçen sezon Premier Lig'de sadece 494 dakika süre aldı ve düzenli oynayamıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Mourinho döneminde Tottenham'a transfer edilen tangocu, yeniden Portekizli çalıştırıcıyla çalışmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Jose'yle 52 maçta, 3 bin 110 dakika süre alan Lo Celso, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

KARİYERLİ BİR İSİM!

Profesyonel futbol hayatına ülkesinin Rosario Central takımında başlayan Lo Celso, Avrupa'ya PSG'ye transfer olarak adım attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği geliyor!

Fransız ekibinden 2018 yazında İspanyol ekibi Real Betis'e kiralandı. Betis serüveninin ardından İngiliz ekibi Tottenham'ın yolunu tuttu.

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