TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı Lille'e elenerek turnuvaya veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, orta saha transferi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, listesindeki iki yıldızdan birini 10 gün içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fred'in sakatlanması, Krunic'in beklentilerin altında kalması, Zajc ile Crespo'nun da kadroda düşünülmemesi sonrasında orta sahada kriz yaşayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
En büyük etken ise bu orta sahadaki eksiklik olarak gösterildi.
Ligin ilk haftasında A.Demir'i tek golle geçen ancak orta sahada yine sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, ligde kaza yaşamamak için orta saha transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fiorentina'ya Sofyan Amrabat için yeni bir teklif sunacak.
Manchester United'ın satış listesine koyduğu Scott McTominay için de yeniden bir görüşme talep edildi.
İki isimden birine sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen yönetim, olumsuz bir durumda ise listedeki alternatiflere yönelecek.
Fenerbahçe, 10 gün içinde orta sahadaki yeni yıldızını İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
DİĞER