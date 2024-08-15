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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı Lille'e elenerek turnuvaya veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, orta saha transferi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, listesindeki iki yıldızdan birini 10 gün içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve 2024/25 sezonu için kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yeniden başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Kanarya'nın 1 numaralı gündemiyse orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Fred'in sakatlanması, Krunic'in beklentilerin altında kalması, Zajc ile Crespo'nun da kadroda düşünülmemesi sonrasında orta sahada kriz yaşayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

En büyük etken ise bu orta sahadaki eksiklik olarak gösterildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Ligin ilk haftasında A.Demir'i tek golle geçen ancak orta sahada yine sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, ligde kaza yaşamamak için orta saha transferini bitirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fiorentina'ya Sofyan Amrabat için yeni bir teklif sunacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Manchester United'ın satış listesine koyduğu Scott McTominay için de yeniden bir görüşme talep edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

İki isimden birine sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen yönetim, olumsuz bir durumda ise listedeki alternatiflere yönelecek.

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