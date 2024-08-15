TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! 10 güne İstanbul'a gelecek

Fred'in sakatlanması, Krunic'in beklentilerin altında kalması, Zajc ile Crespo'nun da kadroda düşünülmemesi sonrasında orta sahada kriz yaşayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

En büyük etken ise bu orta sahadaki eksiklik olarak gösterildi.