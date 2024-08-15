Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Transferde büyük sürpriz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e elenen Fenerbahçe, transferde vites yükseltme kararı aldı. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan o yıldız için devreye girdiği bildirildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe son olarak Devler Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaştı.
Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı deplasmanda oynadı ve 1-0 kaybetti.
Rövanş mücadelesini 1-0 kazanan Kanarya, turu uzatmalara bıraktı.
Burada ise Fenerbahçe, 118. dakikada yediği golle Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Sarı-lacivertlilerin tek golünü 90+1'de Bafode Diakite (K.K) kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, "Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" diye konuştu.
"SÜPER LİG'E ODAKLANACAĞIZ"
Sakat olan Fred ve Ferdi'nin olmamasının kendilerini etkilediğine dikkat çeken Mourinho, "Bu saatten sonra Süper Lig'e odaklanacağız. Orada aynı heyecanla oynayacağız. Bugün Fred ve Ferdi gibi iki kreatif oyuncumuz yoktu. 1 tanesinin olmaması zor, iki tanesinin olmaması daha zor.
Ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Her şeylerini verdiler. Eğer kelimesinin devamını merak ediyorsanız, sizi Roma - Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum. O zaman 'eğer'in devamını anlarsınız" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAYI TERCİH EDERİM"
Mourinho, Şampiyonlar Ligi için yeteri kadar tecrübesi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: Kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından etkileyebilir. Ben profesyonelim. Beni değil kulübümüzü, taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var. Avrupa Ligi'nde şansımız var. Kendi seviyemizde takımlarla oynama şansımız var. Çekişme anlamında Avrupa Ligi daha iyi.
Bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde odaklandı.
Burada şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine 1 aydan az bir süre kala flaş hamlelerine devam etmek istiyor.
Bu doğrultuda Kanarya'nın, Beşiktaş ile adı anılan o yıldızın peşine düştüğü öğrenildi.
İşte detaylar...
F.BAHÇE'DEN CHIESA BOMBASI!
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'deki Lille maçından sonra kollarını sıvayan Fenerbahçe'nin, Federico Chiesa'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın da istediği futbolcu için sarı-lacivertli ekip, girişimlere başlayacak.
Kanarya ilk olarak 10 milyon Euro ve bonuslar içeren teklif paketini Juventus'a sunmayı düşünüyor.
İtalya futbolcu kariyeri boyunca 324 maça çıkıp bu müsabakalarda 77 gol ve 53 asist yaptı.
Geçen sezon ise 37 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 10 gol 3 asist yaptı. Chiesa'nın Juventus ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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