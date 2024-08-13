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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu Premier Lig ekibine transfer oldu. İşte sarı lacivertlilerin kazanancağı rakam... | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 19:12 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 19:21
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşti. Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı.

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, yıldız oyuncudan bonuslarla birlikte 35 milyon Euro kazanacak.

202 MAÇTA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla 202 maçta görev alırken 18 gol kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, arka adale gerilmesi sebebiyle Ferdi Kadıoğlu'nun Lille maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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