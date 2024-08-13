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Lille'de Bruno Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1’lik skorla berabere kaldı ve turu geçemedi. Bu mücadelede Lille oyuncularının yerde kalma süresi büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili olarak Lille teknik direktörü Bruno Genesio flaş cevap verdi. İşte detaylar…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 00:00
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Lille'de Bruno Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio maç sonu açıklamalarda bulundu. Genesio, oyuncularının maçta sürekli yerde yatmaları ile ilgili soruya ise flaş bir yanıt verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

Bu mücadelede Lille oyuncularının yerde kalma süresi büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili olarak Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio kendisine yöneltilen soruya flaş bir cevap verdi.

fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in "Oyuncularınızın bu kadar sık yerde kalması Fenerbahçeli taraftarların ve futbolcuların büyük tepkisini çekti. Konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna Bruno Genesio'nun yanıtı "Oyuncularım bu kadar sık yerde kaldıysa demek ki Fenerbahçeli oyuncuların yoğun bir şekilde faullerine maruz kalmıştır" şeklinde oldu.

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