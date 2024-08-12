Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 13 Ağustos Salı günü Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kritik maç öncesi kadro tercihini yaptı. İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.
Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MOURINHO'DAN SÜRPRİZ KAMP KARARI!
Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.
Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kaybettiği rakibini 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.
Daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.
SAVUNMA HATTI DEĞİŞECEK
Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan yediği şanssız gollerle 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de, ilk 11'de de değişime gidilecek.
Adana Demirspor maçına da farklı 11'le sahaya çıkan Jose Mourinho, Lille karşısında bazı isimleri yine kulübeye çekecek.
Kanarya'da zorlu maçta stoper tandeminde Djiku ve Çağlar'ın oynaması beklenirken sol bekte forma Ferdi Kadıoğlu'nun olacak.
İlk maçta yedek kulübesinde yer alan Osayi Samuel de sağ bekteki görevine geri dönecek.
KRUNIC KULÜBEDE
Lille maçında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Rade Krunic, 45. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı.
Adana Demirspor karşılaşmasında süre bulamayan Boşnak oyuncu, maça yine kulübede başlayacak.
Fenerbahçe'nin orta saha tandeminin İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'den oluşması bekleniyor.
10 numara ise Lille maçında kanat pozisyonunda görev alan Tadic'in forma giyeceği öğrenildi.
İRFAN İLK 11'DE
İlk Lille maçında sonradan oyuna giren ve frikikten attığı harika golle ümitleri ikinci maça bırakan İrfan Can Kahveci, Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacak.
Takvim'in haberine göre, İrfan'ın sağ kanatta olacağı öğrenilirken diğer kanat yine Allan Saint Maximin'e teslim edilecek.
FORVETTE ZOR KARAR
Fransa'da oynanan karşılaşmada kaçırdığı gollerle dikkat çeken Edin Dzeko, Adana Demirspor maçını boş geçmedi.
Lig maçında sonradan oyuna giren En Nesyri'nin hareketli performansı teknik heyeti memnun etse de, Jose Mourinho'nun Lille maçına yine Edin Dzeko ile başlaması planlanıyor.
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