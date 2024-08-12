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Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 13 Ağustos Salı günü Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kritik maç öncesi kadro tercihini yaptı. İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:45
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Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ KAMP KARARI!

Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kaybettiği rakibini 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

SAVUNMA HATTI DEĞİŞECEK

Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan yediği şanssız gollerle 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de, ilk 11'de de değişime gidilecek.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Adana Demirspor maçına da farklı 11'le sahaya çıkan Jose Mourinho, Lille karşısında bazı isimleri yine kulübeye çekecek.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Kanarya'da zorlu maçta stoper tandeminde Djiku ve Çağlar'ın oynaması beklenirken sol bekte forma Ferdi Kadıoğlu'nun olacak.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

İlk maçta yedek kulübesinde yer alan Osayi Samuel de sağ bekteki görevine geri dönecek.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

KRUNIC KULÜBEDE

Lille maçında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Rade Krunic, 45. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Adana Demirspor karşılaşmasında süre bulamayan Boşnak oyuncu, maça yine kulübede başlayacak.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Fenerbahçe'nin orta saha tandeminin İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'den oluşması bekleniyor.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

10 numara ise Lille maçında kanat pozisyonunda görev alan Tadic'in forma giyeceği öğrenildi.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

İRFAN İLK 11'DE

İlk Lille maçında sonradan oyuna giren ve frikikten attığı harika golle ümitleri ikinci maça bırakan İrfan Can Kahveci, Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacak.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Takvim'in haberine göre, İrfan'ın sağ kanatta olacağı öğrenilirken diğer kanat yine Allan Saint Maximin'e teslim edilecek.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

FORVETTE ZOR KARAR

Fransa'da oynanan karşılaşmada kaçırdığı gollerle dikkat çeken Edin Dzeko, Adana Demirspor maçını boş geçmedi.

Jose Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

Lig maçında sonradan oyuna giren En Nesyri'nin hareketli performansı teknik heyeti memnun etse de, Jose Mourinho'nun Lille maçına yine Edin Dzeko ile başlaması planlanıyor.

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