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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o yıldızı Jose Mourinho'nun özellikle istediği öğrenildi.İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

Transferde orta saha hamlesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin izleyeceği yol haritasını netleştirdi. Sarı lacivertli kulüpte Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda Sportif Direktör Mario Branco çalışmalarına hız verdi.

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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

Fiorentina'dan ayrılmak isteyen Sofyan Amrabat, diğer adaylar arasında Fenerbahçe'de ön plana çıktı. Faslı futbolcunun orta sahada hem 6 numarada hem de 8 numarada oynayabilmesi ve çift yönlü futbolu transfer çalışmalarında belirleyici oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

PALLADINO TUTMAK İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Manchester United'ın da bu transfer için devreye girdiği belirtildi. Geçen sezon ManU'da kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Premier Lig olabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

İngiliz kulübünün bir kez daha deneyimli orta sahayı kiralamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

Fiorentina ise oyuncuyu kiralık vermek yerine bonservisiyle satmak istiyor. Fiorentina'da teknik direktör Raffaele Palladino, Amrabat'ı kadrosunda tutmayı ve oynatmayı planladığını vurguluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

FREIBURG MAÇINDA OYNADI

Sofyan Amrabat dün Fiorentina'nın Freiburg'la oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı. Fiorentina'nın teknik direktörü Raffaele Palladino, Faslı orta sahayı hazır tutmak istediğini ve değerli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

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