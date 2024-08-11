TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var

Fiorentina'dan ayrılmak isteyen Sofyan Amrabat, diğer adaylar arasında Fenerbahçe'de ön plana çıktı. Faslı futbolcunun orta sahada hem 6 numarada hem de 8 numarada oynayabilmesi ve çift yönlü futbolu transfer çalışmalarında belirleyici oldu.