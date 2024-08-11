TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! Listenin başında o var
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o yıldızı Jose Mourinho'nun özellikle istediği öğrenildi.İşte detaylar...
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İngiliz kulübünün bir kez daha deneyimli orta sahayı kiralamak istediği belirtildi.
Fiorentina ise oyuncuyu kiralık vermek yerine bonservisiyle satmak istiyor. Fiorentina'da teknik direktör Raffaele Palladino, Amrabat'ı kadrosunda tutmayı ve oynatmayı planladığını vurguluyor.
FREIBURG MAÇINDA OYNADI
Sofyan Amrabat dün Fiorentina'nın Freiburg'la oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı. Fiorentina'nın teknik direktörü Raffaele Palladino, Faslı orta sahayı hazır tutmak istediğini ve değerli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
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