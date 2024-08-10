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Matic iddiası

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe için dün Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız medyasından Foot Mercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Lyon'un 36 yaşındaki Sırp yıldızı Nemanja Matic için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Jose Mourinho'nun eski öğrencisini istediği belirtildi ve "Fenerbahçe'nin Matic'e bir ilgisi var. 'Özel biri' onu çok iyi tanıyor" ifadeleri kullanıldı. Matic'in kulübü Lyon ile 2026'ya kadar sözleşmesinin olduğu vurgulayan Fransızlar, yüksek maaşından dolayı bu transferin Lyon'un hayrına olabileceğinin de altını çizdi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Jose Mourinho daha önce Matic ile Chelsea, Manchester United ve Roma takımlarında birlikte çalışmıştı. Matic, geçen sezonun devre arasında Rennes'den Lyon'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Matic iddiası
Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe için dün Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız medyasından Foot Mercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Lyon'un 36 yaşındaki Sırp yıldızı Nemanja Matic için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Jose Mourinho'nun eski öğrencisini istediği belirtildi ve "Fenerbahçe'nin Matic'e bir ilgisi var. 'Özel biri' onu çok iyi tanıyor" ifadeleri kullanıldı. Matic'in kulübü Lyon ile 2026'ya kadar sözleşmesinin olduğu vurgulayan Fransızlar, yüksek maaşından dolayı bu transferin Lyon'un hayrına olabileceğinin de altını çizdi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Jose Mourinho daha önce Matic ile Chelsea, Manchester United ve Roma takımlarında birlikte çalışmıştı. Matic, geçen sezonun devre arasında Rennes'den Lyon'a transfer olmuştu.
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