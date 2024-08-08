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TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 61 yaşındaki çalıştırıcının sarı lacivertlilerden ayrılabileceğini iddia etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 09:15
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TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lille'e 2-1 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 80'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Öte yandan Lille - Fenerbahçe mücadelesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir haber gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Jose Mourinho için Lille maçından sonra İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

"cantracalico. com"dan Guiseppe Foria, yorum haberinde; Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini iddia etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Foria, "Fenerbahçe, Mourinho'ya 50 milyon euro yatırım yaptı"

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

"Artık hata göze alamaz"

TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'

"Türk kulübü iyi sonuçlar bekliyor"

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