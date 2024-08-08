TRANSFER HABERİ: Mourinho şoku! 'Fenerbahçe'den ayrılabilir'
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 61 yaşındaki çalıştırıcının sarı lacivertlilerden ayrılabileceğini iddia etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Öte yandan Lille - Fenerbahçe mücadelesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir haber gündeme geldi.
İşte ayrıntılar...
Jose Mourinho için Lille maçından sonra İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
"cantracalico. com"dan Guiseppe Foria, yorum haberinde; Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini iddia etti.
Foria, "Fenerbahçe, Mourinho'ya 50 milyon euro yatırım yaptı"
"Artık hata göze alamaz"
"Türk kulübü iyi sonuçlar bekliyor"
"Portekizli teknik adam için ilk kovulma söylentileriyle olumsuz sinyaller gelebilir"
"Ancak Mourinho, F.Bahçe'den kovulmaktan korkmuyor" dedi.
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