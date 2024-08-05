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İmha timi hazır

Jose Mourinho, Lille karşısına çıkaracağı 11’i büyük ölçüde belirledi. Tadic, 10 numaraya geçecek. Kanatlarda Maximin ile Osayi olacak. Szymanski de bu maçta 8 oynayacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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İmha timi hazır

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında yarın Fransız ekibi Lille'e konuk olacak. Fred'in yokluğunda orta sahada birçok kurgu deneyen Portekizli çalıştırıcı, yaptığı çalışmalar sonrasında kadrosunu belirledi. Önce bu bölgede Ferdi'yi deneyen Jose, 24 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamayınca başka bir plana geçti ve bu bölgeye Sebastian Szymanski'yi çekmeye karar verdi. Polonyalı oyuncunun yerine ise 10 numarada Dusan Tadic görev yapacak. Mou, sezon başlamadan Sırp yıldızı bu bölgede oynatmak istediğini zaten belirtmişti. Topun kontrolünü Lille'e bırakıp geçiş hücumlarından gol bulmayı hedefleyen Mourinho, bu nedenle kanatlarda hızlı adamları tercih edecek. Sol kanatta Maximin, sağ kanatta ise Osayi-Samuel görev yapacak. Sağ bekte de Mert Müldür oynayacak. Golcü yine Dzeko...

YOLCULUK BUGÜN 14.00'TE

Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı için bugün Fransa'ya hareket edecek. Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-lacivertliler, son taktik çalışmasını yaptıktan sonra saat 14.00'te Fransa'ya uçacak.

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