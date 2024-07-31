TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis
Yaptığı transferlerle sezona flaş bir giriş yapan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine almıştı. İtalyan kulübü transferi doğrularken yıldız isim için beklediği ücreti açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:34 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:35
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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı lacivertliler diğer yandan da transfer için düğmeye bastı.
Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan sarı lacivertliler kanat bölgesine bir transfer daha yapmak için harekete üzere...
Fenerbahçe Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine almıştı.
GÖRÜŞME YAPTIKLARINI DOĞRULADI
Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Armand Lauriente için Fenerbahçe ile görüşme yaptıklarını doğruladı.
Sky Sports'a konuşan Carnevali, "Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Laurienté başka talepleri de olan bir oyuncu.
Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 olabilir.
Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim." dedi.
Serie B'ye düşmeleri sebebiyle oyuncuları tutmakta zorlanabileceklerini söyleyen Carnevali, "Önümüzdeki yıl Serie B'de olacağımızın ve bunun sonuçları olacağının farkında olmalıyız. Ayrıca bu oyuncularla küme düştüğümüzü ve bu oyuncularla geri dönmek istediğimizi de söylemeliyiz.
Ancak bu oyuncuların motivasyonlarını da düşünmemiz gerekiyor. Eğer bir transfer olacaksa, bu doğru değerde olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 40 maça çıkan Fransız yıldız 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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