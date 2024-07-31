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TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Yaptığı transferlerle sezona flaş bir giriş yapan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine almıştı. İtalyan kulübü transferi doğrularken yıldız isim için beklediği ücreti açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:34 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:35
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TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Yeni sezona iyi giren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Sarı lacivertlilerin galibiyeti getiren gollerini Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Kanarya, 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı lacivertliler diğer yandan da transfer için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan sarı lacivertliler kanat bölgesine bir transfer daha yapmak için harekete üzere...

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Fenerbahçe Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

GÖRÜŞME YAPTIKLARINI DOĞRULADI

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Armand Lauriente için Fenerbahçe ile görüşme yaptıklarını doğruladı.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Sky Sports'a konuşan Carnevali, "Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Laurienté başka talepleri de olan bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 olabilir.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim." dedi.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Serie B'ye düşmeleri sebebiyle oyuncuları tutmakta zorlanabileceklerini söyleyen Carnevali, "Önümüzdeki yıl Serie B'de olacağımızın ve bunun sonuçları olacağının farkında olmalıyız. Ayrıca bu oyuncularla küme düştüğümüzü ve bu oyuncularla geri dönmek istediğimizi de söylemeliyiz.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Ancak bu oyuncuların motivasyonlarını da düşünmemiz gerekiyor. Eğer bir transfer olacaksa, bu doğru değerde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 40 maça çıkan Fransız yıldız 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Sassuolo Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte Lauriente için beklenen bonservis

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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