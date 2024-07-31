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Bir Mourinho klasiği

Mourinho, Fenerbahçe’nin başında da geleneğini devam ettirdi. Dünyaca ünlü teknik direktör, Avrupa kupalarında grup etapları öncesinde yakaladığı galibiyet serisine Lugano’yu da ekledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Bir Mourinho klasiği

Teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa kupalarındaki başarısını devam ettiriyor. Ön eleme aşamalarında fire vermeyen Mourinho, Fenerbahçe'de de bu geleneğini sürdürdü. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'ya karşı iki maçta da kazandı. Portekizli teknik adam, böylece kariyerinde üst üste 7. defa bir eleme maçını galip tamamladı. 7'de 7 yapan dünyaca ünlü teknik adam bu alanda en iyi ortalamayı yakaladı.

ÖN ELEME USTASI

Fenerbahçe de Avrupa kupalarında ön elemelerde tıpkı Jose Mourinho gibi önemli bir başarı yakaladı. Devler Ligi yolunda Lugano'yu iki maçta da mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 10 çift ayaklı eleme turunu da geçmeyi başardı. Sarı lacivertliler geçen sezon da ön elemelerde oynadığı 6 maçın 6'sını kazanmıştı. Sarı lacivertliler son 2 yılda ön elemelerde 8'de 8 yaptı.

KIRMIZI KART BEKLEDİK

Osayi Samuel, 57'de kırmızı kart bekledi. Lugano'dan Aliseda, Nijeryalı yıldıza arkadan sert bir müdahalede bulundu. Ancak İngiliz hakem Robert Jones pozisyonu sarı kartla geçiştirdi. Osayi itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi. Osayi Samuel, 70'te oyundan çıktı.

DİREĞE TAKILDI

Lugano karşısında Fenerbahçe'nin iyi isimlerinden olan Çağlar Söyüncü, dün akşam gole çok yaklaştı. Başarılı stoper, 72. dakikada kazanılan duran topta Mert Hakan'ın ortasında arka direğe iyi sarktı. İyi de bir şut çıkaran Çağlar, direkleri aşamadı. Çağlar dün savunmada da 5 hava topu kazanarak dikkat çekti.

YİNE İLK GOL

Sarı lacivertliler yine kalesine gelen ilk şutta golü görerek savunmada sıkıntı yaşadı. Geçen hafta Lugano deplasmandaki ilk maçta olduğu gibi İsviçre ekibi dün akşam ilk şutta golü attı. Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarının 3'ünde de ilk şut gol olmuş. Mourinho'nun ekibi bu sezon ilk 2 resmi maçta 4 gol yedi.

TARAFTAR SIRADIŞI

Sezonun flaş transferlerinden Allan Saint-Maximin, dünkü maçta ilk kez kadroda yer aldı. Fransız yıldız, "Taraftarların tutkusu inanılmaz. Ben taraftar için oynayan bir futbolcuyum. Ambiyans sıra dışı. Daha önce oynadığım takımlarda da bu vardı. Gördüğüm şey kesinlikle sıradışı. Onlarla birlikte oynayacak olmak inanılmaz olacak" dedi.

ALTAY TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nın eski kalecisi Altay Bayındır, dünkü Lugano maçını Kadıköy'de tribünden izledi. Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'a transfer olan başarılı eldiven, 90 dakikayı takip etti. Bazı taraftarlar milli kaleciye alkışlarla destek oldu.

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