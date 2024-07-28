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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilere uzun süredir peşinden koştuğu yıldız isimle ilgili beklemediği bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Bir süredir Brezilya basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen Wesley ile ilgilendiği belirtiliyordu.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler'in 19 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yaptığı da ileri sürülmüştü. Wesley transferi ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'in Brezilya basınından UOL Esporte'den derlediği habere göre; Premier Lig'den bir ekip Wesley için devreye girdi. İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Önümüzdeki hafta içerisinde Wesley'in geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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