Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilere uzun süredir peşinden koştuğu yıldız isimle ilgili beklemediği bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Önümüzdeki hafta içerisinde Wesley'in geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınabileceği iddia edildi.
19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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