Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hem sarı-lacivertli forma hem de A Milli Takım ile gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İngiliz basını, yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye yapılacak dev teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 15:04
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe şu ana kadar tam 6 transfer açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

İlk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

İkinci transferini de savunma hattına yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Kanarya, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Sol bek ve stoper takviyeleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı transferleri de tek tek açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

İki kanat transferi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Fransız yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki Oğuz Aydın'la ise 4 yıllık mukavele yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Kanarya, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyle Youssef En-Nesyri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-lacivertliler, transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Kanarya, 27 yaşındaki forvetle de 5 yıllık mukavele imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar sürerken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Yıldız futbolcu, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım ile gösterdiği performansla göz doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Başta Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok talibi olan başarılı oyuncuyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

İngiliz basını, Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yapacağı yeni teklifi açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

BRIGHTON'DAN 30 MİLYON EURO

Caught Offside kaynaklı haberde; Premier Lig ekibi, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro teklif edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Haberde Brighton ile birlikte Arsenal, Newcastle United ve Borussia Dortmund'un da 24 yaşındaki sol beki takipte olduğu ve milli oyuncuyu EURO 2024'te yerinden takip ettikleri belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jose Mourinho'nun Ferdi'nin takımda kalmasını istediği ve bunu yönetime açıkça ifade ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

İSTENEN RAKAM 35 MİLYON EURO

Ayrıca sarı-lacivertli yönetimin Ferdi Kadıoğlu için istediği rakamın 35 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Ferdi Kadıoğlu'nun ise kariyerini Premier Lig'de sürdürmeye sıcak baksa da Fenerbahçe'nin kararına saygı göstereceğini ve ayrılmak için baskı yapmayacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam

Ferdi Kadıoğlu, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile oynanan ilk karşılaşmada fileleri havalandırarak sezona golle açılış yapmıştı.

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