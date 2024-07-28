FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hem sarı-lacivertli forma hem de A Milli Takım ile gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İngiliz basını, yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye yapılacak dev teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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İlk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini de savunma hattına yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek.
Sol bek ve stoper takviyeleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı transferleri de tek tek açıkladı.
İki kanat transferi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Fransız yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki Oğuz Aydın'la ise 4 yıllık mukavele yaptı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağladı.
Kanarya, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyle Youssef En-Nesyri oldu.
Sarı-lacivertliler, transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer etti.
Kanarya, 27 yaşındaki forvetle de 5 yıllık mukavele imzaladı.
Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar sürerken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Yıldız futbolcu, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım ile gösterdiği performansla göz doldurdu.
Başta Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok talibi olan başarılı oyuncuyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yapacağı yeni teklifi açıkladı.
BRIGHTON'DAN 30 MİLYON EURO
Caught Offside kaynaklı haberde; Premier Lig ekibi, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro teklif edecek.
Haberde Brighton ile birlikte Arsenal, Newcastle United ve Borussia Dortmund'un da 24 yaşındaki sol beki takipte olduğu ve milli oyuncuyu EURO 2024'te yerinden takip ettikleri belirtildi.
Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jose Mourinho'nun Ferdi'nin takımda kalmasını istediği ve bunu yönetime açıkça ifade ettiği aktarıldı.
İSTENEN RAKAM 35 MİLYON EURO
Ayrıca sarı-lacivertli yönetimin Ferdi Kadıoğlu için istediği rakamın 35 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun ise kariyerini Premier Lig'de sürdürmeye sıcak baksa da Fenerbahçe'nin kararına saygı göstereceğini ve ayrılmak için baskı yapmayacağı vurgulandı.
Ferdi Kadıoğlu, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile oynanan ilk karşılaşmada fileleri havalandırarak sezona golle açılış yapmıştı.
Milli yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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