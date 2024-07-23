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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan zemin isyanı: Hızımızı yavaşlattı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho maç sonu saha zeminin oyun hızlarını yavaşlattığını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 23:50
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan zemin isyanı: Hızımızı yavaşlattı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın arından konuştu.

Jose Mourinho: "Maçtan önce mazeret sunmak istemedim. Ancak sentetik zeminde oynamak çok zor. Şampiyonlar Ligi maçında böyle bir sahada oynanması kabul edilemez. Koşu yapamadık. Oyun hızımızı yavaşlattı." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERDEN DOLAYI MUTLUYUM"

Yapılan transferler hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Ben buraya geldiğimde kulüpten en iyi kadro kurmasını istemiştim. Kulüpte çok iyi oyuncular aldı ve iyi bir takım kurduk. Yapılan transferlerden dolayı mutluyum. Kulübün çıkardığı işlerden dolayı mutluyum. İsim vermedim. Kulüp bana en iyilerini verdi. İyi bir takımız." dedi.

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