Haberler Fenerbahçe Lerma için nabız yoklandı

Lerma için nabız yoklandı

Fenerbahçe'nin Jefferson Lerma ile ilgilendiğine yönelik haberler Kolombiya basınında çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Lerma için nabız yoklandı

Fenerbahçe'nin Jefferson Lerma ile ilgilendiğine yönelik haberler Kolombiya basınında çıkmaya devam ediyor. "futbolred" adlı haber sitesi; sarı-lacivertlilerin Lerma için nabız yokladığını oyuncuyu Jose Mourinho'nun çok istediğine vurgu yaptı.

JOVIC İPTAL

Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yle anlaşmasının ardından Luka Jovic transferi de iptal edildi. İtalyan medyası, "Jovic Milan'da kaldı" başlıklarını atarken, Sırp golcünün yeni sezonda da takımda kalabileceğinin altı çizildi.

SEBAS IŞIL IŞIL

Avrupa'da önemli kulüplerin radarında olan Sebastian Szymanski, son iki hazırlık maçındaki performansıyla parmak ısırttı. İki maçta iki gol atan Polonyalı, Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olacak.

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