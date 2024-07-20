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Fenerbahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 12:01
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Fenerbahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Teknik direktör Mourinho, taktik çalışmayı sık sık durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertli takımın taktik çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Milli futbolcu Samet Akaydın, bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, Lugano müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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