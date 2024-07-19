TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Fransız yıldız N'Golo Kante'yi gündemine aldığı bildirilmişti. Ancak Kante transferine dair sarı lacivertlilere şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Ancak Fransız yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'ye, Kante transferinde beklemediği bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'de forma giyen N'Golo Kante, İngiltere'ye geri dönebilir.
Guardian'da yer alan habere göre, West Ham United'ın, Fransız orta saha oyuncusu ile ilgilendiği ve transfer için Al Ittihad ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.
İngiliz ekibinin, 33 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağlaması durumunda 20 milyon sterlin (Yaklaşık 24 milyon euro) bonservis ödeyebileceği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Kante, Al Ittihad'e geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Chelsea'deki 7 yıllık macerası sonrası Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız orta saha oyuncusu, Al Ittihad'deki ilk sezonunda 44 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
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