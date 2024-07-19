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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Fransız yıldız N'Golo Kante'yi gündemine aldığı bildirilmişti. Ancak Kante transferine dair sarı lacivertlilere şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 11:23
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Son günlerde önemli isimleri tek tek kadrosuna katan Kanarya, orta saha bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı lacivertlilerin orta saha bölgesi için gündemine gelen son isim ise N'Golo Kante'ydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Fransız yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'ye, Kante transferinde beklemediği bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'de forma giyen N'Golo Kante, İngiltere'ye geri dönebilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Guardian'da yer alan habere göre, West Ham United'ın, Fransız orta saha oyuncusu ile ilgilendiği ve transfer için Al Ittihad ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

İngiliz ekibinin, 33 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağlaması durumunda 20 milyon sterlin (Yaklaşık 24 milyon euro) bonservis ödeyebileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Kante, Al Ittihad'e geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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