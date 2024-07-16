Fenerbahçe Lugano maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya kampının ardından 2 gün izin yapan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalıştı.
Futbolcular, sabah idmanında ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.