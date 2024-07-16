Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı! İşte sözleşme şartları

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaştığını resmen duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize hoş geldin Cenk Tosun 💛💙

Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Ailemize hoş geldin Cenk Tosun 💛💙 Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wdg6ztLP5y