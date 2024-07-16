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Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı! İşte sözleşme şartları

Son dakika FB haberleri... Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Cenk Tosun transferini resmen açıkladı. İşte futbolcunun sözleşme şartları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 19:59
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Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı! İşte sözleşme şartları

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaştığını resmen duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize hoş geldin Cenk Tosun 💛💙

Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma ile 227 maça çıkarken 96 gol kaydetmeyi başardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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