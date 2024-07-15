TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı. Dünya yıldızlarıyla görüşme gerçekleştiren sarı lacivertlil kurmaylar transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe 2 sezondur peşinde olduğu Talisca'yı ikna etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.
Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.
Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri, bir süredir bu transferde yarış halindeydi.
Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu.
Anderson Talisca'yı ikna eden ekip ise belli oldu.
BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI!
Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.
Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, bonservis konusunda anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, Suudi kulübü ile yaklaşık 10 milyon euro civarlarında bir rakama el sıkıştı.
İMZA AN MESELESİ!
Öte yandan yıldız futbolcu da Fenerbahçe'ye gitmeyi kabul etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transfere onay vermesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Talisca ile maaş pazarlıklarına başladı.
Fenerbahçe cephesi, Suudi kulübünden yılda yaklaşık 12 milyon euro kazanan Talisca'nın maaşını aşağıya çekmeye çalışıyor.
Sarı lacivertliler, Anderson Talisca'ya birçok bonusun eklendiği 4 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği de gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe'nin yakın zamanda bu transferi bitirerek resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Al-Nassr kariyerinde toplam 85 maça çıkan Talisca, 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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