Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı. Dünya yıldızlarıyla görüşme gerçekleştiren sarı lacivertlil kurmaylar transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe 2 sezondur peşinde olduğu Talisca'yı ikna etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 13:42
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Trendyol Süper Lig takımlarında transfer hareketliliği hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler, dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Anderson Talisca için beklenen haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri, bir süredir bu transferde yarış halindeydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Anderson Talisca'yı ikna eden ekip ise belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI!

Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, bonservis konusunda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Sarı lacivertliler, Suudi kulübü ile yaklaşık 10 milyon euro civarlarında bir rakama el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

İMZA AN MESELESİ!

Öte yandan yıldız futbolcu da Fenerbahçe'ye gitmeyi kabul etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transfere onay vermesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Talisca ile maaş pazarlıklarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Fenerbahçe cephesi, Suudi kulübünden yılda yaklaşık 12 milyon euro kazanan Talisca'nın maaşını aşağıya çekmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Sarı lacivertliler, Anderson Talisca'ya birçok bonusun eklendiği 4 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği de gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Fenerbahçe'nin yakın zamanda bu transferi bitirerek resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! İmzalar an meselesi

Al-Nassr kariyerinde toplam 85 maça çıkan Talisca, 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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