FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Faslı golcü hakkında kulübü Sevilla'dan, sarı-lacivertli taraftarları hayrete düşüren açıklama geldi. İşte haberin detayları...
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Bu isimlerden biri de Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ydi.
Hatta sarı lacivertlilerin, başarılı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı haberleri basına yansımıştı.
Öte yandan Kanarya'nın, En-Nesyri'yi bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı ifade edilmişti.
Ancak transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de golcü listesinin en üst sırasında yer alan Youssef En-Nesyri için Sevilla'dan açıklama geldi.
SEVILLA'NIN AÇIKLAMASI
Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, 27 yaşındaki futbolcu için kendilerini memnun edecek bir teklif olmadığını söyledi.
Victor Orta, "Youssef'e Avrupa'dan birçok takımın ilgisi var"
"Onun öneminin farkındayız ama bugün bizi memnun eden bir teklif yok" ifadelerini kullandı.
ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR
Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya ile anılıyor.
Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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