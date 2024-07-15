Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Faslı golcü hakkında kulübü Sevilla'dan, sarı-lacivertli taraftarları hayrete düşüren açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 18:26
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Michy Batshuayi ile sözleşme yenilemeyen Kanarya, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Bir santrfor transferi daha yapacak olan sarı lacivertliler, önemli yıldızlarla görüşme halindeydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Bu isimlerden biri de Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Hatta sarı lacivertlilerin, başarılı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı haberleri basına yansımıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Öte yandan Kanarya'nın, En-Nesyri'yi bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı ifade edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Ancak transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Fenerbahçe'de golcü listesinin en üst sırasında yer alan Youssef En-Nesyri için Sevilla'dan açıklama geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

SEVILLA'NIN AÇIKLAMASI

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, 27 yaşındaki futbolcu için kendilerini memnun edecek bir teklif olmadığını söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

Victor Orta, "Youssef'e Avrupa'dan birçok takımın ilgisi var"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

"Onun öneminin farkındayız ama bugün bizi memnun eden bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya ile anılıyor.

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