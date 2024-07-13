Haberler Fenerbahçe Strasbourg - Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Strasbourg - Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Strasbourg ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:22
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Strasbourg - Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Fenerbahçe maçı 13 Temmuz Cumartesi saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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