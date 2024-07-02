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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, McKennie’ye transfer teklifi yaptı. ABD’li oyuncu, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu arayarak takımında görmek istediğini söyledi. Juventus’la da görüşmeler sürüyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Juventus'un yıldızı Weston McKennie...

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

MOURINHO ABD'Lİ YILDIZI ARADI!
ABD'li oyuncuyu arayan teknik direktör Jose Mourinho, takımında görmek istediğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

25 yaşındaki orta saha bu teklifi değerlendirmeye aldı. Sarı-lacivertli yönetim de Juventus'la görüşmelere başlamış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

İtalyan basını da Fenerbahçe'nin bu transfer görüşmesini doğruladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Tuttosport, "McKennie, Mourinho'nun teklifini değerlendiriyor" başlığı ile verdiği haberinde; "McKennie, Thiago Motta'nın yeni sezon planları arasında yer almıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

Special One (Özel biri) onu Roma'nın başındayken de istemişti. Şimdi de İstanbul'a götürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

Juventus ise 15 ila 18 milyon euro bir bonservis bekliyor" satırlarına imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

TOTTENHAM DA TALİP OLDU
İngiliz basını, Weston McKennie'yi Tottenham'ın da istediğini ve Juventus'un kapısını bu hafta içinde çalacağını yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye

Haberde; Premier Lig ekibinin Juve'nin istediği 18 milyon euroyu vereceği vurgulandı.

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