FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan transfer telefonu! ABD'li yıldız Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, McKennie’ye transfer teklifi yaptı. ABD’li oyuncu, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu arayarak takımında görmek istediğini söyledi. Juventus’la da görüşmeler sürüyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
MOURINHO ABD'Lİ YILDIZI ARADI!
25 yaşındaki orta saha bu teklifi değerlendirmeye aldı. Sarı-lacivertli yönetim de Juventus'la görüşmelere başlamış durumda.
İtalyan basını da Fenerbahçe'nin bu transfer görüşmesini doğruladı.
Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Tuttosport, "McKennie, Mourinho'nun teklifini değerlendiriyor" başlığı ile verdiği haberinde; "McKennie, Thiago Motta'nın yeni sezon planları arasında yer almıyor.
Special One (Özel biri) onu Roma'nın başındayken de istemişti. Şimdi de İstanbul'a götürmek istiyor.
Juventus ise 15 ila 18 milyon euro bir bonservis bekliyor" satırlarına imza attı.
TOTTENHAM DA TALİP OLDU
İngiliz basını, Weston McKennie'yi Tottenham'ın da istediğini ve Juventus'un kapısını bu hafta içinde çalacağını yazdı.
Haberde; Premier Lig ekibinin Juve'nin istediği 18 milyon euroyu vereceği vurgulandı.
DİĞER