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Mourinho’dan siftah

Mourinho yönetiminde ilk hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Romanya’dan Petrolul Ploiesti takımını mağlup etti. Sarı lacivertlilerde galibiyet golleri Dzeko ve Zajc’tan geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Mourinho’dan siftah

Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını Düzce'de Topuk Yaylası'nda yapan Fenerbahçe, ilk sınavına çıktı. Sarı lacivertliler, Romanya'dan Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti takımını 2-1 yendi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho idaresinde ilk kez sahaya çıkan Fenerbahçe, 35'te Rumen ekibinde Bartu'nun golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Ancak devre bitmeden sahneye çıkan kaptan Edin Dzeko, şık bir gole imza atarak skoru 1-1'e taşıdı. İkinci yarıda farklı bir ilk 11'le sahaya çıkan sarı lacivertlilerde Miha Zajc 57. dakikada enfes bir frikik golüyle 2-1'i buldu. Ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho da Fenerbahçe'nin başındaki ilk galibiyetini Rumen temsilcisi Petrolul Ploiesti karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

İLK MAÇI İZLEDİLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Acun Ilıcalı, Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci ile birlikte sportif direktör Mario Branco, ilk hazırlık maçı için Topuk Yaylası Tesisleri'nde yerlerini aldı. Başkan Ali Koç ve yöneticileri Petrolul maçı öncesi teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi ve ardından karşılaşmayı takip etti.

FOTOĞRAF SIRASI

Topuk Yaylası'nda yapılan hazırlık maçı sonrası Rumen temsilcisi Petrolul Ploiesti'nin futbolcuları ve kulüp çalışanları dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Hazırlık maçının bitiş düdüğüyle beraber hemen Mourinho'nun yanına giden Petrolul futbolcuları ünlü çalıştırıcıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Böylece ilk etap hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, 2 Temmuz Salı günü ise Avusturya'ya gidecek ve ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Jose Mourinho idaresindeki takım burada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile 3 hazırlık maçı oynayacak.

MEHMET TOPAL'A FORMA HEDİYESİ

Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımını çalıştıran Mehmet Topal'a Fenerbahçe'den forma hediyesi geldi. 2012- 2019 yılları arasında sarı lacivertli formayı taşıyan Mehmet Topal dünkü özel maç öncesi Jose Mourinho ile bir araya geldi ve kendisine 5 numaralı Fenerbahçe forması hediye edildi.

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