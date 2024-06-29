TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü
Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı. Michy Batsuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertliler Belçikalı golcünün alternatiflerini aramaya başladı. Kanarya'nın gündemine son olarak Sevilla'nın forveti oyuncusu gelmişti. İtalyan ekibi Roma Fenerbahçe'nin peşindeki isme talip oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Yönetimin hem Faslı forvet hem de İspanyol kulübü ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor.
Çizme basınına göre ise EnNesyri'ye Mourinho'nun eski takımı Roma da talip.
İtalyan kulübünün Sevilla ile temasa geçerek resmi teklif yaptığı öne sürülüyor.
Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 20 gol atan 27 yaşındaki forvetin sözleşmesinin son yılına girmesinden dolayı konuşulanların daha altında bir rakama Sevilla'dan ayrılabileceği vurgulanıyor.
Güçlü fiziği ve yüksek top hakimiyeti ile ön plana çıkan En Nesyri'nin Sevilla ile sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitecek.
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