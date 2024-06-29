Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı. Michy Batsuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertliler Belçikalı golcünün alternatiflerini aramaya başladı. Kanarya'nın gündemine son olarak Sevilla'nın forveti oyuncusu gelmişti. İtalyan ekibi Roma Fenerbahçe'nin peşindeki isme talip oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Forvet bölgesine iki takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Takvim'in haberine göre, hedefteki isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda Sevilla ile pazarlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Yönetimin hem Faslı forvet hem de İspanyol kulübü ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Çizme basınına göre ise EnNesyri'ye Mourinho'nun eski takımı Roma da talip.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

İtalyan kulübünün Sevilla ile temasa geçerek resmi teklif yaptığı öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 20 gol atan 27 yaşındaki forvetin sözleşmesinin son yılına girmesinden dolayı konuşulanların daha altında bir rakama Sevilla'dan ayrılabileceği vurgulanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet savaşı! Roma da peşine düştü

Güçlü fiziği ve yüksek top hakimiyeti ile ön plana çıkan En Nesyri'nin Sevilla ile sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitecek.

G.Saray'dan Beşiktaş'a Gronbaek çalımı!
F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
DİĞER
BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve maç tarihleri!
HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Sağ beke scout transferi!
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca!
Canlı dolar ve altın fiyatları
İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)
GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇMEMİZ GEREKİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! 00:02
Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! 00:02
G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! 00:02
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:02
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 00:02
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 00:02
Daha Eski
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 00:02
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 00:02
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 00:02
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 00:02
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! 00:02
Mert Hakan'dan Mourinho ve sözleşme açıklaması! Mert Hakan'dan Mourinho ve sözleşme açıklaması! 00:02