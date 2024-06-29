Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde aynı ismin peşine düştü. Sırp basını, iki ezeli rakibin Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki sol kanat Veljko Birmancevic için devreye girdiğini iddia etti. Prag'ın başarılı oyuncu için beklediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 19:34
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

Kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

Sırp basınından Mozzart Sport'a göre; İki ezeli rakip, Sparta Prag forması giyen Sırp sol kanat Veljko Birmancevic ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO!
Prag'ın başarılı oyuncu için 7 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösteren yıldız oyuncu, turnuvada çok fazla süre bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

Kulübü Prag'da da etkili performans sergileyen 26 yaşındaki sol kanadın birçok takımın radarında olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Prag formasıyla 50 maça çıkan başarılı oyuncu, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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