TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu

Sırp basınından Mozzart Sport'a göre; İki ezeli rakip, Sparta Prag forması giyen Sırp sol kanat Veljko Birmancevic ile ilgileniyor.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO!

Prag'ın başarılı oyuncu için 7 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ifade edildi.