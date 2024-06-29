TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismi istiyor! Bonservisi belli oldu
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde aynı ismin peşine düştü. Sırp basını, iki ezeli rakibin Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki sol kanat Veljko Birmancevic için devreye girdiğini iddia etti. Prag'ın başarılı oyuncu için beklediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO!
Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösteren yıldız oyuncu, turnuvada çok fazla süre bulamadı.
Kulübü Prag'da da etkili performans sergileyen 26 yaşındaki sol kanadın birçok takımın radarında olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Prag formasıyla 50 maça çıkan başarılı oyuncu, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
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