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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda transferde gaza bastı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler için İtalyan basını, flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 11:47
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

Takımı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde tüm gözler transfere çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

Orta sahayı güçlendirme kararı alan sarı-lacivertliler için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

F.BAHÇE'DEN MCKENNIE BOMBASI!

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Juventus'tan Weston McKennie için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

Habere göre Jose Mourinho, ABD'li yıldızı özel olarak yönetimden istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 10 asist yaptı ve 2 bin 952 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

WESTON MCKENNIE KİMDİR?

Weston McKennie, 28 Ağustos 1998'de ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi. Futbola Almanya'da Otterbach altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

2007 yazında Dallas Altyapısına transfer olduktan sonra, 2016 yazında ise Schalke 04'e gitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

Eylül 2020'de 4.5 milyon Euro'ya Juventus'a kiralandı ve 1 yıl sonra 20.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

2022-2023 sezonu devre arasında Leeds United'a kiralık olarak gitti ve 20 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Jose Mourinho onu istedi

Juventus'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro...

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