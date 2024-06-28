Emirhan Topçu için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devrede!
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla sezona damga vuran isim olan Emirhan Topçu için transferde adeta ortalık karışacak gibi duruyor. 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan birçok takım devreye girdi. Süper Lig'den de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncuya ilgisi bulunuyor.
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fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devreye girdi.
Oyuncuya İspanya'dan ciddi talipler olduğu öğrenildi.
Emirhan Topçu'nun Rizespor'dan bu sezon ayrılmasına kesin olarak bakılıyor.
EMİRHAN TOPÇU GEÇEN SEZON NE YAPTI?
23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 23 maçta sahaya çıktı.
Emirhan bu maçlarda 1 gol, 4 asist üretti. Emirhan'ın güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro.
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