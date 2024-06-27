FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI

Morata, Atlético Madrid'e katılmadan önce Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda değerini kanıtlamış durumda ve onun Türk takımına katılması kulüp tarafından bir niyet beyanı olarak görülecek. Gol atma yeteneği tartışılmaz."



