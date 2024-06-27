Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Fenerbahçe, İspanyol golcünün transferinde büyük mesafe kat etti. Atletico’yla ve Morata’yla büyük oranda anlaşıldı. İspanyol basını, “Morata, Fenerbahçe’nin prestijini yükseltecek bir transfer olacak” diyerek müjdeyi verdi. İşte ödenecek bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Atletico Madrid'in yıldızı Alvaro Morata olacak...

FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

İspanyol ekibiyle ve tecrübeli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

İspanyol basını, "Fenerbahçe, Alvaro Morata'yı transfer etmek için harika bir teklif hazırladı" başlığıyla verilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Álvaro Morata'ya olan ilgi özellikle çok güçlü.

FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Gol yeteneği ve Avrupa'nın önemli liglerindeki tecrübesiyle tanınan İspanyol forvet, Fenerbahçe'nin hücum çıtasını önemli ölçüde yükseltecek ve prestijli bir transfer olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI
Morata, Atlético Madrid'e katılmadan önce Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda değerini kanıtlamış durumda ve onun Türk takımına katılması kulüp tarafından bir niyet beyanı olarak görülecek. Gol atma yeteneği tartışılmaz."

FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Supercopa'da tam 48 maça çıktı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye flaş teklif! Ferdi'ye karşılık...
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Haziran)
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE 😋
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden 01:29
Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 01:16
Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular 01:16
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 01:16
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:15
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 01:15
Daha Eski
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 01:15
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 01:15
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! 01:15
Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! 01:15
Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... 01:15
G.Saray'a Tete piyangosu! G.Saray'a Tete piyangosu! 01:15