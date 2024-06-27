FENERBAHÇE HABERİ: Alvaro Morata transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis
Fenerbahçe, İspanyol golcünün transferinde büyük mesafe kat etti. Atletico’yla ve Morata’yla büyük oranda anlaşıldı. İspanyol basını, “Morata, Fenerbahçe’nin prestijini yükseltecek bir transfer olacak” diyerek müjdeyi verdi. İşte ödenecek bonservis bedeli...
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İspanyol ekibiyle ve tecrübeli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı.
İspanyol basını, "Fenerbahçe, Alvaro Morata'yı transfer etmek için harika bir teklif hazırladı" başlığıyla verilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Álvaro Morata'ya olan ilgi özellikle çok güçlü.
Gol yeteneği ve Avrupa'nın önemli liglerindeki tecrübesiyle tanınan İspanyol forvet, Fenerbahçe'nin hücum çıtasını önemli ölçüde yükseltecek ve prestijli bir transfer olacak.
GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI
Morata, Atlético Madrid'e katılmadan önce Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda değerini kanıtlamış durumda ve onun Türk takımına katılması kulüp tarafından bir niyet beyanı olarak görülecek. Gol atma yeteneği tartışılmaz."
Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Supercopa'da tam 48 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 21 kez ağları havalandıran İspanyol oyuncu, 5 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.
BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO!
Sarı-lacivertliler, Alvaro Morata için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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