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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı futbol adamı, efsanesi olduğu Fenerbahçe'den o futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 16:49
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Fenerbahçe'de eski yıldızı Alex de Souza, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Brezilyalı çalıştırıcı burada transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Akdeniz ekibinde Alex, takımı güçlendirmek ve gelecek sezon Avrupa'ya gitmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kiralık gittiği Gremio'dan Fenerbahçe'ye dönen vatandaşı Joao Pedro'nun alınmasını istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Yeni teknik direktörü Alex'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Alex'in, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon euro'ya gelen vatandaşı Joao Pedro'yu istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Tarafların kiralık formülü üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!

32 yaşındaki Pedro, geçen sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol kaydetti.

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