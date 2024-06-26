TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den o isme Alex de Souza kancası!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı futbol adamı, efsanesi olduğu Fenerbahçe'den o futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte haberin detayları...
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kiralık gittiği Gremio'dan Fenerbahçe'ye dönen vatandaşı Joao Pedro'nun alınmasını istedi.
Yeni teknik direktörü Alex'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.
Alex'in, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon euro'ya gelen vatandaşı Joao Pedro'yu istediği öğrenildi.
Tarafların kiralık formülü üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yaptı.
32 yaşındaki Pedro, geçen sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol kaydetti.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.
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