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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Alman ekibinin golcüsüne kancayı taktı. Kanarya, EURO 2024'te Almanya'yı sırtlayan Niclas Füllkrug için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 17:55
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!

Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe şampiyonluk hasretini sonlandırmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transferde atağa kalkan sarı lacivertli kurmaylar, Michy Batshuayi'nin yokluğunu doldurmak için girişimlerine başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Borussia Dortmund'un golcüsüne kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!

Trt Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Borussia Dortmund forması giyen Niclas Füllkrug kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!

Ferdi Kadıoğlu için transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli yönetim Alman golcü için nabız yoklamaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!

EURO 2024'te Almanya formasıyla 3 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki golcü, Geçtiğimiz sezon 46 maçta 16 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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