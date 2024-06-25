TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu!
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Alman ekibinin golcüsüne kancayı taktı. Kanarya, EURO 2024'te Almanya'yı sırtlayan Niclas Füllkrug için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Trt Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Borussia Dortmund forması giyen Niclas Füllkrug kadrosuna katmak istiyor.
Ferdi Kadıoğlu için transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli yönetim Alman golcü için nabız yoklamaya başladı.
EURO 2024'te Almanya formasıyla 3 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki golcü, Geçtiğimiz sezon 46 maçta 16 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
31 yaşındaki golcü oyuncunun Dortmund ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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