Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında yer alan İspanyol yıldız Alvaro Morata'dan flaş bir hareket geldi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' mesajlı bir paylaşım yaptı.