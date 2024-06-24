Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldız isimlerden biri olan İspanyol golcü Alvaro Morata'dan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 22:50
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Morata da sarı lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıkan Mourinho'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğendi. Morata'nın bu hareketi sarı lacivertli taraftarlarca, Mourinho'ya transfer konusunda olumlu mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.
SERBEST KALMA BEDELİ 12 MİLYON EURO
Atletico Madrid'le 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ancak İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız santrforun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi dev ekiplerde görev yapan Alvaro Morata, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 32 maça çıkarken rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı.
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