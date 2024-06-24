Haberler Fenerbahçe Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldız isimlerden biri olan İspanyol golcü Alvaro Morata'dan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 22:50
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Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında yer alan İspanyol yıldız Alvaro Morata'dan flaş bir hareket geldi.

Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' mesajlı bir paylaşım yaptı.

Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

İşte o paylaşım...

Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Morata da sarı lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıkan Mourinho'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğendi. Morata'nın bu hareketi sarı lacivertli taraftarlarca, Mourinho'ya transfer konusunda olumlu mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.

Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

SERBEST KALMA BEDELİ 12 MİLYON EURO

Atletico Madrid'le 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ancak İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız santrforun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.

Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi dev ekiplerde görev yapan Alvaro Morata, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 32 maça çıkarken rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı.

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