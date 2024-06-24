Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesinin ardından takımdaki kadro planlamaları taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan o yıldızın yapmış olduğu Mourinho itirafı resmen gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
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Aynı zamanda Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak.
Bu futbolculardan birisinin Fred olması bekleniyor.
Çünkü ikili arasında geçmişten bu yana soğuk rüzgarlar esiyor.
2018'de Telegraph'a konuşan Mourinho, Fred için "Bu kulüpte (M.United) günleri sayılı!" demişti.
İngiliz basınından Skysports da 2019'da "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" manşetiyle ikili arasında yaşananları aktarmıştı.
2023'te ise Goal'e konuşan Fred, Jose hakkında, "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı.
Portekizli Fred'in satılmasını talep edeceği gelen iddialar arasında.
Sarı-lacivertli forma ile 35 maça çıkan Brezilyalı yıldız bu müsabakalarda 3 gol ve 8 asist yaptı.
Fred'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.
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