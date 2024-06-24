Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesinin ardından takımdaki kadro planlamaları taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan o yıldızın yapmış olduğu Mourinho itirafı resmen gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:19
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Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Fenerbahçe, gelecek sezon için yapılanmaya gidiyor.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Kanarya, Portekizli teknik adam ile birlikte dünya yıldızlarını takıma katmayı hedefleyecek.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Aynı zamanda Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Bu futbolculardan birisinin Fred olması bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Çünkü ikili arasında geçmişten bu yana soğuk rüzgarlar esiyor.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

2018'de Telegraph'a konuşan Mourinho, Fred için "Bu kulüpte (M.United) günleri sayılı!" demişti.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

İngiliz basınından Skysports da 2019'da "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" manşetiyle ikili arasında yaşananları aktarmıştı.

2023'te ise Goal'e konuşan Fred, Jose hakkında, "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı.

Fenerbahçeli yıldızın Jose Mourinho itirafı gündeme oturdu! "Ona öfkeliyim"

Portekizli Fred'in satılmasını talep edeceği gelen iddialar arasında.

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