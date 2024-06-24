Haberler Fenerbahçe Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi kollar sıvandı. Kanarya kadrosuna katacağı flaş isimlerle her kulvarda şampiyon olmak isterken gündeme dikkat çeken bir isim daha geldi. Sarı-lacivertlilerde bu transferi Mario Branco bitirecek. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Kulübü, Sassuolo'da oynayan Fransız kanat Armand Lauriente'ye göz dikti.

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Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

12 MİLYON EURO BÜTÇE

25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Kanarya'nın futbolcu ile anlaştığı, kulübü ile de pazarlık yapacağı öğrenildi.

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, bu transferi bitirmek için İtalya'ya gidecek.

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

Sarı-lacivertliler'in 12 milyon Euro bütçe ayırdığı, Sassuolo'nun ise oyuncunun olası satışından 15 milyon Euro gelir hedeflediği bildirildi. Yıldız ismin de F.Bahçe'ye sıcak olduğu iddia edildi.

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

11 GOLE DiREKT KATKI YAPTI

Geçen sezon 40 maçta 5 gol, 6 asist üreten 1.71 boyundaki futbolcunun, kulübü Sassuolo ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

ARMAND LAURIENTE KİMDİR?

Armand, futbola Rennes altyapısında başladı. Ardından US Orleans takımına kiralandı.

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

Rennes'e geri dönmesinin ardından bir başka Fransız ekibi FC Lorient ile anlaştı.

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

Lorient günlerinin ardından 2022 yazında İtalyan ekibi Sasuolo ile el sıkıştı.

Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Ana mevkisi sol kanat olan Fransız yıldız sağ kanat olarak da sahada görev alabiliyor.

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