Bu transfere 12 milyon € bütçe ayrıldı! Fenerbahçe'de Mario Branco Çizme'ye gidiyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi kollar sıvandı. Kanarya kadrosuna katacağı flaş isimlerle her kulvarda şampiyon olmak isterken gündeme dikkat çeken bir isim daha geldi. Sarı-lacivertlilerde bu transferi Mario Branco bitirecek. İşte haberin detayları...
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Sarı-lacivertliler'in 12 milyon Euro bütçe ayırdığı, Sassuolo'nun ise oyuncunun olası satışından 15 milyon Euro gelir hedeflediği bildirildi. Yıldız ismin de F.Bahçe'ye sıcak olduğu iddia edildi.
11 GOLE DiREKT KATKI YAPTI
Geçen sezon 40 maçta 5 gol, 6 asist üreten 1.71 boyundaki futbolcunun, kulübü Sassuolo ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
ARMAND LAURIENTE KİMDİR?
Armand, futbola Rennes altyapısında başladı. Ardından US Orleans takımına kiralandı.
Rennes'e geri dönmesinin ardından bir başka Fransız ekibi FC Lorient ile anlaştı.
Lorient günlerinin ardından 2022 yazında İtalyan ekibi Sasuolo ile el sıkıştı.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Ana mevkisi sol kanat olan Fransız yıldız sağ kanat olarak da sahada görev alabiliyor.
Futbolcunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor.
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