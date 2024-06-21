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FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. 23 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma transferine yönelik iddialara yanıt verdi. İşte o paylaşım... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 19:35
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FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Son iki sezondur sarı-lacivertli formayı terleten ve sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Belçikalı golcünün sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Batshuayi'nin yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin ardından Jayden Oosterwolde'nin de sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

İki paylaşım yapan Oosterwolde ilk paylaşımında RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları derbideki karesini paylaşırken, ikinci paylaşımına "Never" (Asla) notunu düşerek Galatasaray'a transfer olmayacağını belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!

İşte o paylaşımlar...

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