FENERBAHÇE HABERİ - Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına olay yanıt!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. 23 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma transferine yönelik iddialara yanıt verdi. İşte o paylaşım... (FB spor haberi)
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Batshuayi'nin yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı belirtildi.
Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Batshuayi'nin ardından Jayden Oosterwolde'nin de sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı öne sürüldü.
Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray iddialarına yanıt verdi.
İki paylaşım yapan Oosterwolde ilk paylaşımında RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları derbideki karesini paylaşırken, ikinci paylaşımına "Never" (Asla) notunu düşerek Galatasaray'a transfer olmayacağını belirtti.
İşte o paylaşımlar...
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