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Fener'e İsviçre çikolatası

Fenerbahçe, İsviçre ekibiyle ilk maçı 23-24 Temmuz’da deplasmanda, rövanşı ise 30-31 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak. Geçen sezon Super League’yi ikinci bitiren Lugano, Fenerbahçe’nin 6’da 1’i kadro değerine sahip.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Fener'e İsviçre çikolatası

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi dün Nyon'daki kura çekiminin ardından belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertliler, Super League'yi ikinci sırada tamamlayan İsviçre ekibi Lugano'yla eşleşti. Sarı-lacivertli temsilcimiz, ilk maçını 23-24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 30-31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

EN BÜYÜK YILDIZI CELAR

Geçen sezonu Young Boys'un ardından 65 puanla ikinci sırada tamamlayan Lugano, 35 milyon euroluk değere sahip. Yani neredeyse Fenerbahçe'nin 6'da 1'i... İsviçreli teknik adam Mattia Croci- Torti'nin çalıştırdığı Luganu'nun en dikkat çeken ismi ise Sloven santrfor Zan Celar... Geçen sezonu 14 golle tamamlayan 25 yaşındaki oyuncunun yanı sıra 13 asist, 6 gole sezonu bitiren Renato Steffen de İsviçre ekibinin önemli oyuncularından...

7 KUPASI VAR

Lugano, İsviçre Ligi'ni 3 kez, İsviçre Kupası'nı ise 4 defa kazandı. 1937-38, 1940-41 ve 1948-49 senelerinde şampiyon oldu. 75 yıldır ligde ipi göğüsleyemiyorlar. İsviçre Kupası'nı ise 1930-31, 1967-68, 1992- 93 ve son olarak 2021-22 yıllarında müzesine götürdü.

RAKİBE GÖRE DİZİLİYOR

2021'den bu yana takımın başında olan Mattia Croci-Torti, sabit bir teknik adam değil. Rakibe göre oyuncu ve sistem değiştiriyor. Saha dizilimi de maça göre değişkenlik gösteriyor. Geçen yıl ağırlıklı olarak 4-2-3- 1 ve 3-1-4-2'yle oyuncularını sahaya sürdü. Ancak 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3 ve 3-5-2 formatlarını da denedi. Torti, 2022'de ise Lugano'yla İsviçre Kupasını kazandı.

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