TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Çağlar Söyüncü için yönetim harekete geçti. Ali Koç milli oyuncu ile telefon görüşmesi yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, milli oyuncuyu arayarak takımda kalmasını istedi.
Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar'ın bonservisi için önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
DİĞER