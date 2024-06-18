Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Çağlar Söyüncü için yönetim harekete geçti. Ali Koç milli oyuncu ile telefon görüşmesi yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 13:03
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe yeni sezona Jose Mourinho bombasıyla giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar, diğer yandan takımda kalacak isimleri belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

Fenerbahçe Yönetimi, Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, milli oyuncuyu arayarak takımda kalmasını istedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu!

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar'ın bonservisi için önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

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