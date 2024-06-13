TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor. Birçok yıldızla görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, son olarak flaş bir ismi radarına aldı. Sebastian Szymanski'nin aracı olduğu transferde kiralama formülünün masaya yatırıldığı ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Harekatı dört koldan yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, önemli futbolcularla görüşmelerde bulunuyor.
ZALEWSKI İDDİASI!
Takımın hızını artıracak isimlere yönelen Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Polonyalı yıldız Nicola Zalewski'ye kanca attı.
Polonya - Türkiye maçı sonrası Szymanski bir soru üzerine 'Zalewski bana Jose Mourinho'nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski'yi Fenerbahçe'ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka" demişti.
ŞAKA GERÇEĞE Mİ DÖNÜYOR?
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Polonya Milli Takımı'nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi.
KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Roma'da forma giyen ve 2025'e kadar kontratı bulunan oyuncunun, satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği konuşuluyor.
Annesi İtalyan, babası Polonyalı olan, genç yıldız için Sebastian Szymanski'nin aracı olduğu öğrenildi.
Szymanski'nin Zalewski'ye teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmasının ona aşama kaydettireceğini söylediği Polonya televizyonlarında ifade edilmişti.
Bu sezon Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Zalewski, 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Genç futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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