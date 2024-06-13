Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor. Birçok yıldızla görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, son olarak flaş bir ismi radarına aldı. Sebastian Szymanski'nin aracı olduğu transferde kiralama formülünün masaya yatırıldığı ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 11:09
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TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Yaz transfer sezonu operasyonu için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gündemine flaş bir ismi aldı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden yönetim, listesindeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Kanarya'da transferin erken bitirilmesi hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Harekatı dört koldan yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, önemli futbolcularla görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

ZALEWSKI İDDİASI!
Takımın hızını artıracak isimlere yönelen Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Polonyalı yıldız Nicola Zalewski'ye kanca attı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Polonya - Türkiye maçı sonrası Szymanski bir soru üzerine 'Zalewski bana Jose Mourinho'nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski'yi Fenerbahçe'ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka" demişti.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

ŞAKA GERÇEĞE Mİ DÖNÜYOR?
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Polonya Milli Takımı'nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Roma'da forma giyen ve 2025'e kadar kontratı bulunan oyuncunun, satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Annesi İtalyan, babası Polonyalı olan, genç yıldız için Sebastian Szymanski'nin aracı olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Szymanski'nin Zalewski'ye teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmasının ona aşama kaydettireceğini söylediği Polonya televizyonlarında ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Bu sezon Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Zalewski, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye

Genç futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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