Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e 'parti' göndermesi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in kazandığı serinin üçüncü maçından sonra yaptığı paylaşımla gündem olan Fatih Terim'in kızı Merve Terim'e cevap veren Mahmutoğlu, "Bizim partilerimizi iptal etmişlerdi, öyle diyorlardı. Biz çarşamba günü daha güzel parti olur diye düşünmüştük, bizim partilerimizi kimse engelleyemez. Biz parti yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

MERVE TERİM'İN 'PARTİ' PAYLAŞIMI

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Anadolu Efes'in serinin üçüncü maçını kazanması sonrası bir paylaşımda bulunmuştu.

Maçtan sonra Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edememiş ve seri 4. maça uzamıştı.

Merve Terim paylaşımında "Beyler, neyi başardığınızı anlamıyorsunuz. Büyük partiyi bozdunuz" yazarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray deplasmanındaki galibiyetten sonraki sözlerine göndermede bulunmuştu.