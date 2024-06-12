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Fenerbahçe Opet başantrenör Stefano Lavarini ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Stefano Lavarini ile yollarını ayırdı. Resmi siteden Lavarini'ye teşekkür eden sarı-lacivertliler, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 16:41
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Fenerbahçe Opet başantrenör Stefano Lavarini ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Opet, 2023-24 sezonunda görev yapan başantrenör Stefano Lavarini'ye emekleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerini başarı diledi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır.

Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini'ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

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