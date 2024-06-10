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TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesiyle büyük ses getirdi. Çalışmalarına ara vermeden başlayan Portekizli teknik adam gelecek sezonun planlamasını yaparken takımda kalacak isimleri netleştirmeye başladı. Sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayan Emre Mor için flaş karar verildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 10:06
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TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim seçim sonrası düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...

SON KARAR MOURINHO'NUN
Sezonu Karagümrük'te kiralık olarak tamamlayan Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kampına katılacak olan tecrübeli futbolcu hakkında son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek.

TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...

Emre Mor'u Süper Lig'den isteyen takımlar da var.

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