TRANSFER HABERİ - Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Jose Mourinho'nun kararı...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesiyle büyük ses getirdi. Çalışmalarına ara vermeden başlayan Portekizli teknik adam gelecek sezonun planlamasını yaparken takımda kalacak isimleri netleştirmeye başladı. Sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayan Emre Mor için flaş karar verildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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SON KARAR MOURINHO'NUN
Sezonu Karagümrük'te kiralık olarak tamamlayan Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kampına katılacak olan tecrübeli futbolcu hakkında son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek.
Emre Mor'u Süper Lig'den isteyen takımlar da var.
Geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan yıldız oyuncu 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 2 milyon Euro olan yıldız ismin sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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