Haberler Fenerbahçe Jose’yle 8 kat değeri arttı

Jose’yle 8 kat değeri arttı

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye imza atması sarı-lacivertlilerin değerini tam 8 kat artırdı. Hisseler tam 135 milyon euro birden yükseliş kaydetti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose’yle 8 kat değeri arttı

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması, sarı-lacivertli kulübe çok olumlu yansıdı... Daha ilk günden itibaren tüm dünyada Fenerbahçe'nin adı duyulurken, birçok yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe olumlu bakmasına neden oldu. Ayrıca Jose'nin imzası Fenerbahçe'nin hisselerini de uçurdu. Theyscored. com'dan elde edilen verilere göre; Fenerbahçe'nin ortalama hacmi iki haftada tam tamına 8 katına çıktı.

ETKİSİ MUAZZAM

Portekizli teknik adamın isminin geçmeye başladığı 13 Mayıs'tan itibaren, Fenerbahçe'nin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 135 milyon euro yükseldi. "insideworldfootball. com" bu konuyla ilgili yaptığı haberinde; "Fenerbahçe'nin hisselerindeki arama %800 gibi oranda büyük bir artış gösterdi. Mourinho'nun önümüzdeki aylardaki kulüpteki performansı ne olursa olsun onun etkisi muazzam olacak" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom
İngilizler Lukaku ayrılığını açıkladı!
DİĞER
Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor musunuz? İşte tanışma hikayeleri!
YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan Ali Koç'a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat
F.Bahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Branco menajeriyle görüştü
F.Bahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!
YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?
YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? 08:56
Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı 08:24
Altınordu iş bitiriyor Altınordu iş bitiriyor 00:44
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 23:52
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" 23:52
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 23:52
Daha Eski
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 23:52
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 23:52
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 23:52
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 23:52
Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... 23:52
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 23:52