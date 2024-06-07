Lısteler bellı oldu

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak olan Seçimli Olağan Kongre öncesi Antalya'da kongre üyeleri ve derneklerin üyeleri ile bir araya gelerek destek istedi. Ali Koç, yeni sezonla birlikte F.Bahçe'nin döneminin başlayacağının da altını çizdi.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE;

ise; Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulundu.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE;

ise; Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulundu.