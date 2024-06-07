Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sadio Mane heyecanı yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından yaz transfer dönemi için düğmeye basan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü isimleri listesine aldı. Kanarya'nın hedefindeki yıldızlardan biri olan Sadio Mane ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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Birçok ismi yakından takip eden yönetim, son olarak Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane'nin peşine düştü.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Senegalli yıldızla ilgili önemli bir karar verdi.
TAKIMDAN AYRILIYOR!
Sports Zone'da yer alan habere göre Al-Nassr yıldız oyuncusu Sadio Mane ile yollarını ayırmayı düşünüyor.
Söz konusu haberde; Yıldız oyuncunun, Cristiano Ronaldo ile oyun içerisinde anlaşmakta zorlandığı ve bu yüzden takımdan gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 46 resmi maça çıkan Sadio Mane bu karşılaşmalarda 19 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
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