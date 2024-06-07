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Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sadio Mane heyecanı yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından yaz transfer dönemi için düğmeye basan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü isimleri listesine aldı. Kanarya'nın hedefindeki yıldızlardan biri olan Sadio Mane ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 19:36
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Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi hedeflerinden biri olduğu iddia edilen Sadio Mane hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirerek sükse yapan sarı-lacivertli yönetim, transferde de büyük düşünüyor.

Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Oldukça iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın listesinde dünyaca ünlü yıldızlar bulunuyor.

Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Birçok ismi yakından takip eden yönetim, son olarak Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane'nin peşine düştü.

Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Senegalli yıldızla ilgili önemli bir karar verdi.

Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

TAKIMDAN AYRILIYOR!
Sports Zone'da yer alan habere göre Al-Nassr yıldız oyuncusu Sadio Mane ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Söz konusu haberde; Yıldız oyuncunun, Cristiano Ronaldo ile oyun içerisinde anlaşmakta zorlandığı ve bu yüzden takımdan gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transferde Sadio Mane müjdesi! Böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 46 resmi maça çıkan Sadio Mane bu karşılaşmalarda 19 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

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