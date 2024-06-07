Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de gündem transfer... Yapacağı yıldız takviyeleriyle adından söz ettirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic'in kavga ettiği yıldız ismi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:42
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FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN

Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek. Ali Koç'un görevde kalması halinde milli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

DZEKO SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI!

Takvim'in haberine göre; transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetim, hem yerli olması hem de kalitesiyle takıma güç katacağının düşünülmesi nedeniyle rotayı Orkun Kökçü'ye çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

Benfica'da mutsuz olan milli yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor

TADIC İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Orkun, Feyenoord kaptanlığı yaptığı dönemde Ajax ile karşılaştıkları maçta o dönem Hollanda ekibinin formasını giyen Dusan Tadic ile saha için arbede yaşamıştı. Transferin gerçekleşmesi durumunda iki isim Fenerbahçe'de takım arkadaşı olacak.

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