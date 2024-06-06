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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler arasında yer alan Miha Zajc'ın yeni takımı belli olmak üzere. İngiliz basınına göre, Sloven oyuncunun yeni takımı ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 16:41
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler, önceliği gönderilecek oyunculara verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Bu kapsamda F.Bahçe'de gönderilecek futbolcular arasında yer alan Miha Zajc konusunda İngilizler'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Ada medyası, Sloven oyuncunun yaz transfer döneminde Hull City'e gelmesinin mümkün olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Haberde, "Hull City'nin yaz aylarındaki transferlerinden bir tanesi de Miha Zajc olabilir" denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

MIHA ZAJC KİMDİR?

Miha Zajc, 1 Temmuz 1994'te Slovenya'nın Sempeter pri Gorici kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Futbola ülkesinin Interblock takımının altyapısında başlayan Zajc; daha sonrasında NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje formalarını giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

2017 yazında Olimpija'dan Empoli'ye 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren Sloven oyuncu, 2019 yazında Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya imza attı.

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