FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler transferi duyurdu! İşte Miha Zajc'ın yeni takımı...
Fenerbahçe'de gönderilecek isimler arasında yer alan Miha Zajc'ın yeni takımı belli olmak üzere. İngiliz basınına göre, Sloven oyuncunun yeni takımı ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 16:41
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Ada medyası, Sloven oyuncunun yaz transfer döneminde Hull City'e gelmesinin mümkün olduğunu duyurdu.
Haberde, "Hull City'nin yaz aylarındaki transferlerinden bir tanesi de Miha Zajc olabilir" denildi.
MIHA ZAJC KİMDİR?
Miha Zajc, 1 Temmuz 1994'te Slovenya'nın Sempeter pri Gorici kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Interblock takımının altyapısında başlayan Zajc; daha sonrasında NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje formalarını giydi.
2017 yazında Olimpija'dan Empoli'ye 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Burada başarılı bir 2 yıl geçiren Sloven oyuncu, 2019 yazında Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya imza attı.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon Euro...
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