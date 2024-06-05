Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi
Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Gelecek sezona Süper Lig ve Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızları hedefine aldı. Listesinde önemli isimler bulunan yönetim, Mourinho'nun en çok istediği o yıldız için harekete geçme kararı aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kadrosunu Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi tamamlamak isteyen kurmaylar, temaslarını sıklaştırdı.
Mevcut kadrodaki önemli isimleri koruyarak yapacağı transferlerle güçlenmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de hummalı bir operasyon yürütülüyor.
Ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanan Kanarya, dünyaca ünlü bir ismin peşine düştü.
HEUNG MIN-SON BOMBASI!
İngiltere'den Teamtalk'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu Jose Mourinho, transfer listesinin ilk sırasına eski kulübü Tottenham'dan Heung Min-Son'u yazdı.
Mourinho'nun 1.5 sezon çalıştırdığı Tottenham'da Son ile arasının çok iyi olduğu ve Güney Koreli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.
TEMASLAR BAŞLAYACAK!
Tottenham ile 1 yıl kalan sözleşmesini yenilemeyen ve kulübünden gelen teklifleri de geri çeviren Son için Fenerbahçe'nin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak araştırmalara başladığı ve kısa süre içerisinde temasların başlayabileceği belirtildi.
TOTTENHAM KALMASINI İSTİYOR!
Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun Son'u takımda tutmak konusunda ısrarcı olduğu ancak şu an devam eden sözleşme görüşmelerinin sonuç vermemesi halinde satışın da bir ihtimal olduğu kaydedildi.
Tottenham'ın 2015 yazında 30 milyon euro karşılığında Leverkusen'den transfer ettiği Heung Min-Son, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 35 maçta 17 gol atıp 10 asist yaptı.
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