Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Mourinho'nun 1.5 sezon çalıştırdığı Tottenham'da Son ile arasının çok iyi olduğu ve Güney Koreli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

TEMASLAR BAŞLAYACAK!

Tottenham ile 1 yıl kalan sözleşmesini yenilemeyen ve kulübünden gelen teklifleri de geri çeviren Son için Fenerbahçe'nin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak araştırmalara başladığı ve kısa süre içerisinde temasların başlayabileceği belirtildi.