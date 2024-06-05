Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Gelecek sezona Süper Lig ve Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızları hedefine aldı. Listesinde önemli isimler bulunan yönetim, Mourinho'nun en çok istediği o yıldız için harekete geçme kararı aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 18:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesi İngiltere basınında olay yaratırken, transfer listesine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona oldukça iddialı hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, transferde de dünyaca ünlü isimlerin peşinde.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Kadrosunu Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi tamamlamak isteyen kurmaylar, temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Mevcut kadrodaki önemli isimleri koruyarak yapacağı transferlerle güçlenmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de hummalı bir operasyon yürütülüyor.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanan Kanarya, dünyaca ünlü bir ismin peşine düştü.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

HEUNG MIN-SON BOMBASI!
İngiltere'den Teamtalk'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu Jose Mourinho, transfer listesinin ilk sırasına eski kulübü Tottenham'dan Heung Min-Son'u yazdı.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Mourinho'nun 1.5 sezon çalıştırdığı Tottenham'da Son ile arasının çok iyi olduğu ve Güney Koreli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

TEMASLAR BAŞLAYACAK!
Tottenham ile 1 yıl kalan sözleşmesini yenilemeyen ve kulübünden gelen teklifleri de geri çeviren Son için Fenerbahçe'nin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak araştırmalara başladığı ve kısa süre içerisinde temasların başlayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

TOTTENHAM KALMASINI İSTİYOR!
Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun Son'u takımda tutmak konusunda ısrarcı olduğu ancak şu an devam eden sözleşme görüşmelerinin sonuç vermemesi halinde satışın da bir ihtimal olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi

Tottenham'ın 2015 yazında 30 milyon euro karşılığında Leverkusen'den transfer ettiği Heung Min-Son, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 35 maçta 17 gol atıp 10 asist yaptı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
DİĞER
En acı veda! 'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!
Son dakika: Külliye'de 'sürpriz' zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel'den Jose Mourinho yorumu
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
AJet 19 ülkeye indirimli bilet fırsatı
BARAJ DOLULUK ORANLARI
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! 19:07
F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi 18:45
Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor 18:16
"Halkımızın Etnospor'a çok ciddi teveccühünü gördük" "Halkımızın Etnospor'a çok ciddi teveccühünü gördük" 16:27
Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul etti Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul etti 16:15
6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor 6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor 16:13
Daha Eski
"Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir" "Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir" 16:09
Conte'nin yeni takımı açıklandı! Conte'nin yeni takımı açıklandı! 16:08
G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek 16:02
Volkan Demirel'den Jose Mourinho yorumu Volkan Demirel'den Jose Mourinho yorumu 15:17
Mourinho'dan transfere veto! Dünya yıldızını reddetti Mourinho'dan transfere veto! Dünya yıldızını reddetti 14:57
G.Saraylı futbolcu rakibine yumruk attı G.Saraylı futbolcu rakibine yumruk attı 14:41